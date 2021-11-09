Fındıklı Mahallesi’nde düğün konvoyundaki aracın camından sarkanlardan biri, dengesini kaybedip düştü. Bir bacağı otomobilde asılı kalan şahsın o anları kameraya yansıdı.

İstanbul’un Maltepe ilçesine bağlı Fındıklı Mahallesi Başıbüyük yolunda seyir halinde olan bir düğün konvoyu, kazaya davetiye çıkardı.

Konvoydaki bazı araçlardaki şahıslar, canlarını hiçe sayarak otomobillerin camlarından sarktı.

OTOMOBİLLERİ BİRBİRİNE VURDULAR

Otomobillerini birbirlerine vuran şahıslar, hiçbir şey olmamış gibi tehlikeli bir şekilde trafikte hareket etmeye devam etti.

BİR BACAĞI OTOMOBİLDE BİR BACAĞI YOLDA KALDI

Araçtan sarkan vatandaşlardan biri, camdan sarktığı esnada dengesini kaybederek düştü.

Camdan düşen kişinin bir bacağı otomobilde bir bacağı da yolda kaldı.

Sürücü düşen şahsı fark etmeyip anlık gaza basınca, düşen şahıs son anda toparlandı.

Şahısların hem kendi canlarını hem trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attıkları anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Maltepe’de, düğün konvoyundaki araçtan sarkarken düştü VİDEO

