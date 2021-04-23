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    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu

    Ormandaki ağaçlara çarparak duran otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otomobil vinç yardımıyla ormandan çıkarılabildi.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 10:46
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    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu

    İstanbul’un Maltepe ilçesi Beyzade Sokak üzerinde seyir halinde olan 34 RT 6949 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu.

    Otomobil ancak ağaçlara çarparak durabildi.

    Araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

    OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI

    Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı.

    İBB yol yardım ekipleri tarafından ormanlık alana uçan otomobil, vinç yardımı ile alandan çıkarıldı.

    Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu VİDEO

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu #1

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu #2

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu #3

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu #4

    Maltepe’de kontrolden çıkan otomobil ormanlık alana uçtu #5

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