Euro
11.9241
-0.99%
Dolar
10.5074
-1.18%
Altın
631.12
-1.03%
Borsa
1.711
0.24%
Bitcoin
634.001
0.00%
BTXN Coin
21.08
-1.95%
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Maltepe'de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı

    Sahte çakarla katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan şahsın tespit edilmesinin ardından bin 339 lira para cezası uygulandı. Magandalık anları kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 18.11.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 13:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe'de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı

    Geçtiğimiz Salı günü İstanbul Maltepe’de düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya Mehmet Çiltepe isimli şahıs, sahte çakarla katıldı.

    Çiltepe, katıldığı düğünde aracından çıkarak yanında taşıdığı kurusıkı silahla rastgele havaya ateş açtı.

    Düğün konvoyunda terör estiren şüpheli şahıs, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca polis ekipleri harekete geçti.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Şahıs, polis ekipleri tarafından ikametinde yakalandı. Yapılan adli işlemle birlikte şahsa, trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası uygulandı.

    Maltepe'de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı VİDEO


    ATEŞ AÇILAN ANLAR KAMERADA

    Aracına sahte çakar taktıran şahsın düğün konvoyunda havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.

    Maltepe de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı #1

    Maltepe de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı #2

    Maltepe de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı #3

    Maltepe de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir