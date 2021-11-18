Sahte çakarla katıldığı düğünde havaya rastgele ateş açan şahsın tespit edilmesinin ardından bin 339 lira para cezası uygulandı. Magandalık anları kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz Salı günü İstanbul Maltepe’de düğün eğlencesi için gerçekleştirilen konvoya Mehmet Çiltepe isimli şahıs, sahte çakarla katıldı.

Çiltepe, katıldığı düğünde aracından çıkarak yanında taşıdığı kurusıkı silahla rastgele havaya ateş açtı.

Düğün konvoyunda terör estiren şüpheli şahıs, o anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşınca polis ekipleri harekete geçti.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şahıs, polis ekipleri tarafından ikametinde yakalandı. Yapılan adli işlemle birlikte şahsa, trafik yönünden de bin 339 TL trafik para cezası uygulandı.

Maltepe'de sahte çakarla silahlı düğün magandalığı yapan şahıs yakalandı VİDEO







ATEŞ AÇILAN ANLAR KAMERADA

Aracına sahte çakar taktıran şahsın düğün konvoyunda havaya ateş açtığı anlar kameraya yansıdı.