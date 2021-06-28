Euro
10.4583
-0.08%
Dolar
8.7564
-0.09%
Altın
501.45
-0.12%
Borsa
1.392
0.04%
Bitcoin
305.767
4.09%
EXEN Coin
30.98
7.42%
26ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 26 C

    Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada

    İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların birbirine sandalye ve tabure ile saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 10:22
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 10:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada

    İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Birbirlerine tekme ve tokatla saldıran taraflar ortalığı birbirine kattı.

    Kavganın büyümesi ile taraflar birbirine sandalye ve tabure fırlattı.

    Kavga yola taşınca, uzun araç kuyrukları oluştu.

    SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

    Sürücüler, korna çalarak taraflar arasındaki kavgaya tepki gösterdi.

    Taburelerin havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

    Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada VİDEO

    Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada #1

    Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir