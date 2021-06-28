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Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada

Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada

İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların birbirine sandalye ve tabure ile saldırdığı anlar kameraya yansıdı.