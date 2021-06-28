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- Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada
Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada
İki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafların birbirine sandalye ve tabure ile saldırdığı anlar kameraya yansıdı.
- İHA
- 28.06.2021 - 10:22
- Güncelleme : 28.06.2021 - 10:27
İstanbul’un Maltepe ilçesinde, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Birbirlerine tekme ve tokatla saldıran taraflar ortalığı birbirine kattı.
Kavganın büyümesi ile taraflar birbirine sandalye ve tabure fırlattı.
Kavga yola taşınca, uzun araç kuyrukları oluştu.
SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ
Sürücüler, korna çalarak taraflar arasındaki kavgaya tepki gösterdi.
Taburelerin havada uçuştuğu kavga, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.
Maltepe’de tabureli ve yumruklu kavga kamerada VİDEO