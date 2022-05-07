Bisiklet süren 10 yaşındaki çocuk, yoldan geçen taksinin kendisine çarpmasıyla yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Maltepe'deki Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan binanın önündeki boş alanda, 10 yaşındaki bir çocuk bisiklet sürmeye başladı.

Küçük çocuk bisikletiyle sokağa yöneldiği sırada yoldan geçen taksi, bisikletli çocuğa çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çocuk yere düşerek hafif şekilde yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmuyor

Kazayı görenler yaralı çocuğun yanına koştu. İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan çocuğu ambulansla hastaneye götürdü. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesi olmadığı, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Maltepe'de taksici, bisikletli çocuğu yaraladı VİDEO



"Taksici manevra yaptı ama çocuk yere düştü"

Görgü tanığı Okan Karakurt, "Çocuk bisikletiyle sokakta oynarken, önünde park halinde panelvan araç vardı. Yola çıkarken bakmadı etrafına. Yoldan da taksi geliyordu. Ben yukarıdan gördüm. Çocuk taksiyle çarpıştı. Taksici manevra yaparak kurtarmaya çalıştı ama çocuk yere düştü. Ağzından kan geldi. Durumu kötü değildi. Çevredekilerde koşarak yardım etmek istedi." dedi.

Bisikletli çocuğun taksiyle çarpıştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamera görüntüsüne yansırken, o anlar DHA tarafından aktarıldı.





































