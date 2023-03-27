İHA

Trafikte tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor...

Hem kendi canını hem diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler her geçen gün artarken ekipler denetimleri sıkılaştırıyor.

İstanbul trafiğinde bir magandası daha görüntülendi.

Maltepe'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi.

Maltepe'de makas atarak ilerledi

Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü sürücülere zor anlar yaşattı.

D100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken sürücü gözden kayboldu.

Arkadaşı o anları kaydetti

Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.

Sürücüler tepki gösterdi

Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi.

Maltepe'de trafikte makas attı! Arkadaşı o anları kaydetti