Maltepe'de trafikte makas attı! Arkadaşı o anları kaydetti Karayolu üzerinde aracıyla makas atarak ilerleyen sürücü makas atarken yanındaki şahıs ise o anları kayda aldı. Trafikteki vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

İHA Trafikte tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor... Hem kendi canını hem diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler her geçen gün artarken ekipler denetimleri sıkılaştırıyor. İstanbul trafiğinde bir trafik magandası daha görüntülendi. Maltepe'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi. Maltepe'de makas atarak ilerledi Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü sürücülere zor anlar yaşattı. Maltepe D100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken sürücü gözden kayboldu. Arkadaşı o anları kaydetti Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı. Sürücüler tepki gösterdi Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi.