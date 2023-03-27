Maltepe'de trafikte makas attı! Arkadaşı o anları kaydetti

İHA
Trafikte tehlikeli anlar yaşanmaya devam ediyor...
Hem kendi canını hem diğer vatandaşların canını tehlikeye atan sürücüler her geçen gün artarken ekipler denetimleri sıkılaştırıyor.
İstanbul trafiğinde bir trafik magandası daha görüntülendi.
Maltepe'de trafikte makas atarak ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi.
Maltepe'de makas atarak ilerledi
Trafiğin yoğun olduğu esnada makas atarak aracıyla hızla ilerleyen sürücü sürücülere zor anlar yaşattı.
Maltepe D100 karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken sürücü gözden kayboldu.
Arkadaşı o anları kaydetti
Sürücünün beraberindeki kişi trafiği tehlikeye attıkları anları ise cep telefonu ile kayda aldı.
Sürücüler tepki gösterdi
Diğer sürücüler selektör yaparak araç sürücüsüne tepki gösterdi.