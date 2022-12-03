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    Maltepe'de zincirleme kaza anı

    Maltepe'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yol kenarındaki çöp konteyneri savrularak bir kişinin üzerine düştü.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 16:42
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    Maltepe'de zincirleme kaza anı

    İstanbul'un Maltepe ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde K.A. yönetimindeki otomobil Kadıköy istikametine ilerlediği sırada önünde seyir eden taksiye arkadan çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle takside önündeki araçlara çarparak zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    2 kişi yaralandı

    Kazada taksinin çarptığı yol kenarındaki çöp konteyneri yayanın üzerine düştü. Üzerine konteyner düşen Z.U. ile taksiye çarpan otomobil sürücüsü K.A. yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Z.U. isimli kadın ile K.A.'yı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı.

    Maltepe'de zincirleme kaza anı VİDEO

    Kaza nedeniyle Bağdat Caddesi Kadıköy istikameti trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçların çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

    Maltepede zincirleme kaza

     

    "Mavi araç arkadan vurdu"

    DHA'ya konuşan görgü tanığı Cemil Akkuş, "Mavi araç taksiye arkadan vurdu. Taksiyi sürükleyerek çöp konteynerine vurdu. Yolda yürüyen bir kadın vardı. Pek bir şey olmadı. Ambulanslara haber verildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı." dedi.

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza

    Maltepede zincirleme kaza


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