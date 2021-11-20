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    Manisa'da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu

    Turgutlu ilçesinde 22 günde belli aralıklarla bacakları kesik 5 kedi bulunmasının ardından kurulan özel ekip, şüphelilerin ortaya çıkarılması için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 20.11.2021 - 12:00
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 12:56
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    Manisa'da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu

    Manisa'nın Turgutlu ilçesi Selvilitepe Mahallesi'ndeki Hakan Uykan Parkı'nda, 29 Ekim'de bacakları kesik 2 kedi ölüsü bulundu.

    Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin diğeri yavru olan, 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Sallıtepe'nin bu paylaşımı kısa sürede yayılırken, kedileri katleden kişi veya kişilere hayvanseverlerden tepki geldi.

    17 ve 18 Kasım'da da birer kedi daha 4 bacağı birden kesilmiş olarak ölü bulundu. Peş peşe ölü kedilerin bulunması 'seri kedi katili' olabileceği şüphesini akıllara getirirken, Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe'nin şikayeti üzerine polis de soruşturma başlattı.

    Sallıtepe'nin şikayetçi olarak ifade vermesinden sonra Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, kedi ölümlerinin meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

    Manisa da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu #1

    ÖZEL EKİP KURULDU

    Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği bünyesinde dün kedi ölümlerinin şüpheli ya da şüphelilerinin yakalanması için özel ekip oluşturuldu.

    2'şer kişilik 6 polisten oluşan özel ekip, birden fazla kedinin ölü bulunduğu Selvilitepe Mahallesi'nde kamera kayıtlarını izleyip, detaylı incelemelerini sürdürürken, üzücü bir haber daha geldi.

    Manisa da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu #2

    AYNI HALDE ÖLÜ BİR KEDİ DAHA BULUNDU

    Bu sabah Turgutlu Devlet Hastanesi otoparkında 1 kedi, yine 4 bacağı kesilmiş olarak ölü bulundu. Son 22 günde benzer şekilde ölü bulunan kedilerin sayısı, 5'e yükseldi.

    Polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Şüphelinin, daha önce 4 kedinin ölü bulunduğu Hakan Uykan Parkı çevresinde önlem almış olabileceğini düşünerek, bu defa Turgutlu Devlet Hastanesi otoprakını seçmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu bildirildi.

    Manisa da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu #3


    Manisa da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu #4

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    Manisa da 4 bacağı kesik ölü kediler için ekip kuruldu #10

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