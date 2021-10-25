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    Manisa’da, araçtan 701 şişe kaçak içki çıktı

    Ahmetli ilçesi Gökkaya Mahallesi’nde yapılan uygulama sırasında durdurulan K.B. idaresindeki araçtan, 701 şişe kaçak içki çıktı. Şüpheli K.B. gözaltına alındı.
    • DHA
    • 25.10.2021 - 09:01
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 09:42
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    Manisa’da, araçtan 701 şişe kaçak içki çıktı

    Manisa’da, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Gökkaya Mahallesi'nde yol uygulaması gerçekleştirildi.

    Uygulama sırasında dün saat 19.20 sıralarında, K.B. (27) yönetimindeki araç durduruldu.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Araçta yapılan kontrollerde, koliler halinde kaçak içkiler bulundu.

    Çeşitli türlerde toplam 701 şişe kaçak içki ve 195 adet sigara bandrolü ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan şüpheli K.B., sorgusu yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Manisa’da, araçtan 701 şişe kaçak içki çıktı #1

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