Seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu. Araç içerisinde ağır yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan 66 yaşındaki Nevzat K. idaresindeki 44 NP 476 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karayolunda savrulan otomobil, yolun sol tarafındaki bahçeye uçtu. Bahçedeki bir ağaca çarparak yan duran otomobildeki sürücü, sıkışarak ağır yaralandı.

SÜRÜCÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Manisa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü karayolunda savruldu ViDEO

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İlk müdahalesi olay yerine yapılan Nevzat K., önce Kula Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da hayati tehlike kaydı ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.





SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Nevzat K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



