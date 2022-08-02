Manisa'da tren garında 9 yaşındaki erkek çocuğunu taciz eden zanlı kendisine tepki gösteren kadınlara, "özür dilerim abla" diye yanıt verdi.

Manisa'da okuyanların midesini bulandıran bir olay meydana geldi.

Tren garında 9 yaşındaki erkek çocuğunun özel bölgesini ellediği iddia edilen zanlı ortalığı karıştırdı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde 9 yaşındaki çocuğu tacizle suçlanan zanlının pişkinliği ise pes dedirtti.

9 yaşındaki çocuğu taciz etti

Görüntülerde gelen tepkilere yönelik 'Özür dilerim abla, ben de senden özür diliyorum' dedi.

Saldırgan hakkında kısa süre içinde emniyetten açıklama gelmesi bekleniyor.

Manisa'da tren garında 9 yaşındaki çocuğu taciz etti ViDEO

Pişkinliği pes artık dedirtti

Öte yandan son olarak çocukların teyzesi, saldırganın ismini sordu.

Saldırgan bu sorunun ardından da pişkin bir şekilde 'Tamam ben de özür diliyorum' demeye devam etti.