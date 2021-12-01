Manisa’daki kedi ölümlerinde ‘büyücü’ şüphesi: 1 gözaltı

Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek öldürülmesi üzerine çalışma başlatan ekipler, büyü yaptığından şüphelenilen bir şahsı gözaltına aldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Selvilitepe Mahallesi'nde, 29 Ekim ila 18 Kasım arasında 4 kedinin, bacakları ve kafaları kesilerek telef edilmiş halde bulunmasının ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili bir şüpheliye ulaştı.

58 yaşındaki N.U. isimli bir şahsın, kedileri büyü yapmak için öldürdüğü şüphesi üzerine, şahsın evine operasyon düzenlendi.

YILAN DERİSİ, EŞEK KILI, DEVE TÜYÜ, DOMUZ YAĞI…

N.U. gözaltına alınırken, zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle büyü yapmak için kullanılan çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.