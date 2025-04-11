Mardin'de arazide başından vurulan gencin cinayet şüphelisi 2 kişi gözaltına alındı

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BAŞINDAN VURULARAK HAYATINI KAYBETTİ TESPİT EDİLDİ

İncelemede, yerde yatan kişinin Mahmut Deniz olduğu, silahla ateş edilerek başından vurulup, hayatını kaybettiği belirlendi.

Deniz’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

GENCİN CENAZESİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Elleri cebinde ve başından silahla vurulmuş halde bulunan Deniz’in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Morgdan alınan cenaze, Kızıltepe ilçesi merkez Tepebaşı Mahallesi’ndeki Şeyh Salim Mezarlığı’nda gözyaşları ve ağıtlar arasında toprağa verildi.

OTO KİRALAMA İŞLETMECİSİ 2 KUZEN YAKALANDI

Cinayete ilişkin jandarma ekiplerince yürütülen soruşturmada, Mahmut Deniz’in üzerinden çıkan telefon incelemeye alındı.

Ekiplerin, cep telefonu ve çevredeki güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede, cinayet şüphelilerinin, oto kiralama işletmecisi olan amca çocukları Musa A. ile Mustafa A. olduğu belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.