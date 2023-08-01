Mardin'de damdan inerken düşerek can verdi Artuklu ilçesinde gece damda uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah aşağı inerken merdivenlerden düştü. Hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA

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Mardin'in Artuklu ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Yaylı Mahallesi’nde dün damda kurulu olan ve ‘taht’ diye tabir edilen yatakta uyuyan Abdurrahim Erdem, sabah aşağı inmek istedi.

Erdem bu sırada, merdivenden düştü. Ailesinin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Yapılan ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Erdem, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Abdurrahim Erdem’in cenazesi, Yaylı Mahallesi’nde toprağa verildi.