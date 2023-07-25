Mardin'de operasyon: 1 kadın terörist öldürüldü Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 1 kadın terörist ölü ele geçirildi.

AA & Ensonhaber

Nusaybin'de bir kadının şüpheli hareketleri nedeniyle yapılan ihbar üzerine şahsın girdiği meskene giden ve kimlik bilgisine başvurmak isteyen polis memurlarına silahlı saldırıda bulunulduğu belirtildi.

Polisler yaralanmadı, saldırgan terörist operasyonla öldürüldü

Saldırıdan personelin yara almadan kurtulduğu, olay yerine sevk edilen özel harekat ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edilen kadının etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Operasyonda küçük bir cephanelik ele geçirildi

Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A. isimli şahsa ait olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamaya göre, ikamette yapılan aramada 2 susturucu, 2 tabanca, 2 el bombası, 4 dolu tabanca şarjörü, 20 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Kamu kurumlarına yönelik terör eylemleri hazırlığı deşifre edildi

Elde edilen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik çok sayıda keşif çalışmasına ait notların bulunduğu belirtilen İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Sansasyonel bir eylem gerçekleştirmek üzere Nusaybin'e geldiği tespit edilen terör örgütü mensubunun kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek." ifadesine yer verildi.