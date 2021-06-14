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    Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü

    Husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 71 yaşındaki yaşlı adam, yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 07:23
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    Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü

    Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesi’nde husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

    Kavgada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye ekipler sevk edildi.

    YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

    Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükrü Turan (71), yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    KAVGAYA KARIŞANLAR ARANIYOR

    Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalanmalarına yönelik çalışması sürüyor.

    Mardin de silahlı kavga: 1 ölü #1

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