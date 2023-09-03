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Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Abone Olun

Mardin’de tır ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı Artuklu ilçesinde tır ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası tır şoförü de ölen kadının öfkeli yakınlarının linç girişiminde ağır yaralandı.

İHA Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Çalışlı Mahallesi’nden geçen İpekyolu üzerinde 27 yaşındaki Mehmet Ali Irmak yönetimindeki tır ile plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan 50 yaşındaki Saliha Sağlam hayatını kaybetti. B. S., F. S., H. S., M. S., N. S., O. S., S. S. ve Ş. S. yaralandı. Ekipler sevk edildi Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Linç girişiminde bulunuldu Öte yandan, olay yerine gelen kazazedelerin öfkeli yakınları, tır şoförü Mehmet Ali Irmak’a linç girişiminde bulundu. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan şoför, köylülerin yardımıyla öfkeli kalabalığın ellerinden alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Şoför Elazığ'a sevk edildi Şoför, Mardin’den Elazığ’a sevk edildi. Kaza ve olay ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

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