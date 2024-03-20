Mardin'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı

DHA
Mardin'de Midyat-Nusaybin kara yolunda kırsal Budaklı Mahallesi çıkışında 35 AKG 262 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 30 yaşındaki Yusuf Yılmaz'a çarptı.
Metrelerce savruldu
Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Yılmaz, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine ekipler sevk edildi.
Yılmaz Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücü gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Yılmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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