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Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasının ortaya yeni çıkan görüntüleri yaşanan felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.