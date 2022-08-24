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    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Derik ilçesinde meydana gelen ve 20 kişinin hayatını kaybettiği tır kazasının ortaya yeni çıkan görüntüleri yaşanan felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.
    • 24.08.2022 - 19:37
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 19:38
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    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Türkiye Mardin'in Derik ilçesinde 20 Temmuz Cumartesi günü yaşanan kaza ile yasa boğuldu.

    Bahçelievler Mahallesi’nde bir akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelen dehşet verici kazada 20 kişi öldü 26 kişini ise yaralandı.

    Yeni görüntüler ortaya çıktı

    Kanlı kazanın yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Mazıdağı istikametinden gelen tırın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza haberini duyan vatandaşlar kazanın olduğu alanı geliyor.

    Onlarca insanın olduğu kaza alanında başka bir tırın geldiği görülüyor.

    Dehşet verici görüntüler

    İHA'nın haberine göre görüntülerde tırın önünden kaçan bir ticari araçta sağa sola kaçışan vatandaşlara çarptığı görülüyor.

    Yan yatıp kayarak vatandaşların arasına dalan gübre yüklü tır insanlarla birlikte önüne gelen araçları da biçtiği güvenlik kamerasına yansıdı.

    Söz konusu kazada iki tır şoförü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO


    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #1

    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #2

    Mardin’deki kanlı kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı #3



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