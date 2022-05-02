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    Marmara Denizi'nde poyraz fırtınası

    Marmara'da etkisini gösteren "poyraz" nedeniyle çok sayıda tekne ve gemi, Tekirdağ kıyılarına demirledi.
    • 02.05.2022 - 17:05
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    Marmara Denizi'nde poyraz fırtınası

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde sabah saatlerinde beklenen poyraz etkisini gösterdi.

    Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirledi.

    Poyraz, deniz ulaşımını engelledi

    12 metrenin altındaki küçük balık tekneleri ise balıkçı barınağına döndü. Poyraz fırtınası etkisini sürdürmeye devam ediyor.

    Marmara Denizi nde poyraz fırtınası #1

    Marmara Denizi nde poyraz fırtınası #2

    Marmara Denizi nde poyraz fırtınası #3


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