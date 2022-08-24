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    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı

    Turistleri taşıyan safari aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.
    • 24.08.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 18:48
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    Yaz tatili için yerli ve yabancı turistin tercih ettiği illerden biri de Muğla.

    Bölgenin en çok rağbet gören ilçelerinden biri olan Marmaris'e gelen Irak uyruklu bir grup, sabah erken saatlerde ciple birlikte safari turuna çıktı.

    Cip devrildi

    Dönüş yolunda kaza yapan cip, Datça-Marmaris karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrildi.

    Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı VİDEO


    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #1

    5 ölü, 6 yaralı

    Bölgede yapılan incelemelerin ardından ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

    İHA'nın aktarımına göre; incelemeler devam ederken yol trafiğe kapatıldı.

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #2

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #3

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #4

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    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #6

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    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #8

    Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı #9


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