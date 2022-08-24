Turistleri taşıyan safari aracı seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi. İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yaz tatili için yerli ve yabancı turistin tercih ettiği illerden biri de Muğla.

Bölgenin en çok rağbet gören ilçelerinden biri olan Marmaris'e gelen Irak uyruklu bir grup, sabah erken saatlerde ciple birlikte safari turuna çıktı.

Cip devrildi

Dönüş yolunda kaza yapan cip, Datça-Marmaris karayolu Armutalan Tepesi Mezargediği mevkiinde devrildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Marmaris’te cip safari kaza yaptı: 5 ölü, 6 yaralı VİDEO









5 ölü, 6 yaralı

Bölgede yapılan incelemelerin ardından ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

İHA'nın aktarımına göre; incelemeler devam ederken yol trafiğe kapatıldı.