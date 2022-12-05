Petrol
88.22
3.10%
Euro
19.6957
0.34%
Dolar
18.6369
0.01%
Altın
1.075
-0.17%
Borsa
4992
0.00%
Bitcoin
326.131
1.49%
BTXN Coin
5.60
2.94%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı

    Deprem sürecinde yurtlarda kalan Mehmetçik, ayrılırken sabun, peçete gibi eşyalarını kullandıkları öğrenciler için para ve not bıraktı.
    • 05.12.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı

    Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler memleketlerine gitti.

    Kentteki depremzedelere destek olmak üzere gelen Mehmetçik, sosyal yardım uzmanları ve görevliler, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

    Düzce Üniversitesi öğrencileri, eğitimin yeniden başlaması üzerine 5 Aralık’ta yurtlarına geri döndü.

    İHA’nın haberine göre; odalarına giren öğrenciler, askerlerin kendileri için bıraktıkları notlarla karşılaştı.

    Askerler, öğrencilere notların yanı sıra kullandıkları malzemelerin parasını da bıraktı.

    “Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin”

    Notlarda, "Gençler odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarınıza dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum para ile alırsınız. Başarılar dilerim. Jandarma Abiniz”, “Değerli arkadaşlar; yurt odalarındaki malzemelerinizi kullanmış olduk. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Bursa JÖH Timsahlar” yazdığı görüldü.

    “Askerlerimize helal olsun”

    Öğrenciler, “Askerlerimize helal olsun. Biz hakkımızı helal ediyoruz, onlar da helal etsinler.” açıklamasında bulundu.

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı #1

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı #2

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı #3

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı #4

    Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı #5


    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor
    3. Sayfa

    Antalya'da 11 gündür kayıp Seda Nur aranıyor

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt
    Gündem

    Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu ile tokalaşmama anına yanıt

    Görüş Bildir