Mehmetçik Düzce’den, yurttaki öğrencilere para ve not bırakarak ayrıldı

Deprem sürecinde yurtlarda kalan Mehmetçik, ayrılırken sabun, peçete gibi eşyalarını kullandıkları öğrenciler için para ve not bıraktı.

Düzce’de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kredi Yurtlar Kurumu’nda kalan öğrenciler memleketlerine gitti.

Kentteki depremzedelere destek olmak üzere gelen Mehmetçik, sosyal yardım uzmanları ve görevliler, öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, eğitimin yeniden başlaması üzerine 5 Aralık’ta yurtlarına geri döndü.

İHA’nın haberine göre; odalarına giren öğrenciler, askerlerin kendileri için bıraktıkları notlarla karşılaştı.

Askerler, öğrencilere notların yanı sıra kullandıkları malzemelerin parasını da bıraktı.

“Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin”

Notlarda, "Gençler odanızda yaklaşık 10 gün kaldım. Kişisel eşyalarınıza dokunulmadı. Ellerimi yıkamak için sıvı sabun kullandım. Koyduğum para ile alırsınız. Başarılar dilerim. Jandarma Abiniz”, “Değerli arkadaşlar; yurt odalarındaki malzemelerinizi kullanmış olduk. Bir kusurumuz olduysa hakkınızı helal edin. Bursa JÖH Timsahlar” yazdığı görüldü.

“Askerlerimize helal olsun”

Öğrenciler, “Askerlerimize helal olsun. Biz hakkımızı helal ediyoruz, onlar da helal etsinler.” açıklamasında bulundu.