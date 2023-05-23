Mersin merkezli 5 ilde PKK/KCK şüphelilerine yönelik operasyon başlatıldı

AA
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Bu kapsamda, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen 16 şüpheli ile sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yapan 6 şüpheli tespit edildi.
Öte yandan, 6 şüphelinin bir dernek adı altında cezaevindeki terör hükümlülerine maddi ve manevi destek verdiği saptandı.
28 adrese operasyon düzenlendi
Ekipler, Mersin, Ankara, Antalya, Adana ve İzmir'de 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor
Polisin zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.