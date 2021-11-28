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    Mersin'de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu

    Mersin'de 200 metrelik uçurumun 100'üncü metresinde mahsur kalan keçiler, AKUT ekiplerinin 4 saat süren operasyonu ile kurtarılırken, sahipleri büyük sevinç yaşadı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 20:06
    • Güncelleme : 28.11.2021 - 20:25
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    Mersin'de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu

    Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu bölgesinde hayvancılıkla uğraşan Gaffur ile Hatice Melekoğlu çiftinin 10 keçisi 10 gün önce kayboldu.

    Bugün keçilerini 200 metrelik uçurumun 100'ün metresinde mahsur kaldığını gören çift, AFAD ekiplerinden yardım istedi.

    4 SAAT SÜREN OPERASYONLA KURTARILDILAR

    Bunun üzerine AFAD'ın irtibata geçtiği AKUT arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi. 5 kişilik ekip bugün aşağı inmek için sistemlerini kurduktan sonra çalışma gerçekleştirdi.

    Yaklaşık 4 saat süren operasyonla mahsur kalan tüm keçiler yukarı çekilerek kurtarıldı.

    Mersin'de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu VİDEO

    BÜYÜK MUTLULUK YAŞADI

    Kurtarılan keçilere ekipler su verirken sahipleri de büyük mutluluk yaşadı.

    Keçilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Melekoğlu, "10 gündür 10 keçimizi kayıptı, buraya iniği mahsur kalmışlar. Sağ olsun AKUT ekibi gelerek keçilerimizi kurtardı" dedi.

    Mersin de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu #1

    Mersin de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu #2

    Mersin de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu #3

    Mersin de 100 metre aşağıda keçi kurtarma operasyonu #4

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