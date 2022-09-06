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    Mersin'de 5 gün önce şehit olan Astsubay Okan Meteöz'ün evine hırsız girdi

    Tarsus'da 5 gün önce toprağa verilen şehit Astsubay Okan Meteöz'ün evinde hırsızlık yapan zanlılar yakalandı.
    • 06.09.2022 - 17:28
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 17:41
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    Mersin'de 5 gün önce şehit olan Astsubay Okan Meteöz'ün evine hırsız girdi

    Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 şüpheli hırsız, hain planlarıyla  5 gün önce şehit düşen Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün evini gözüne kestirerek acılı aileyi bir kez daha yaktı.

    Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda el yapımı patlayıcının patlaması sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz (30), memleketi Mersin'de toprağa verilmişti.

    Hırsızlık ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüpheli buldukları 07 FLN 19 plakalı otomobili Fatih Mahallesi Demirkapı mevkiinde durdurdu.

    4 şüpheli, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonuyla bulundu

    Polis ekibi, 4 şüphelinin bulunduğu araçta yaptıkları aramada, çuval içerisinde 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirdi.

    Şehidin eşyaları olduğu tespit edildi

    Ele geçirilen malzemelerin, 1 Eylül 2022 tarihinde Kuzey Irak’ta teröristlerce tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu şehit olan Şehit Astsubay Okan Meteöz'ün Yeşilyurt Mahallesi’ndeki evinde çalındığı tespit edildi. Suç dosyaları kabarık olan 4 zanlı gözaltına alındı.

    2 şahıs tutuklandı

    İHA'nın haberine göre, mahkemeye çıkarılan ve 39 adet suç dosyası olan U.P. (26) ve 7 adet suç dosyası bulunan E.B.(20) adlı zanlı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Mersin de 5 gün önce şehit olan Astsubay Okan Meteöz ün evine hırsız girdi #1

    Mersin de 5 gün önce şehit olan Astsubay Okan Meteöz ün evine hırsız girdi #2


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