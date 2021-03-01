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    Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

    Teknede olan 3 kişiden biri kurtulurken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
    • DHA
    • 01.03.2021 - 10:36
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    Mersin'de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti

    Mersin’in Silifke ilçesinde dün saat 23.00 sıralarında 3 kişilik grup, balık avlamak için tekneyle göle açıldı.

    Ancak bir süre sonra tekne alabora oldu.

    Teknedekilerden H.G., kendi imkanlarıyla karaya çıkarken, durum Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerine bildirildi.

    İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı aramada Kadir Dağdelen ve Coşkun Yılmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Dağdelen ve Yılmaz'ın cenazeleri otopsi için Silifke Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti #1(Kadir Dağdelen)

    Mersin de balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi hayatını kaybetti #2(Coşkun Yılmaz)

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