Mersin'de beton bariyere çarpan otobüs alev aldı: 6 yaralı Mersin'de otoyolda gişenin beton bariyerine çarpan yolcu otobüsü alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kazada 6 kişi yaralandı.

DHA

Mersin'de Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Adana Batı gişelerinde Adana'dan Ankara'ya sefer yapan yolcu otobüsü beton bariyere çarptı.

3 personel ve 18 yolcunun bulunduğu otobüs çarpmanın şiddetiyle alev alırken can havliyle kendilerini araçtan atan yolcular, yaralı olan kişileri de tahliye edip durumu 112'ye bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

6 yaralı

Aralarında otobüs şoförünün de bulunduğu yaralı 6 kişi ile dumandan etkilenen bazı yolcular sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken otobüs kullanılmaz hale geldi, gişede de hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)