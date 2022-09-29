Mersin'de bıçakla yaralanan kadın, hastanede öldü

Eşiyle tartıştığı sırada bıçakla ağır yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Kadının kocası, gözaltına alındı.

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı eşi Hakan T. ile tartışan Nur Efşan T., kalbinin alt kısmından bıçaklanarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocası gözaltına alındı

İHA’nın haberine göre olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Nur Efşan T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hakan T. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.