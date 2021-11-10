Mersin’de, bir çiftçi 30 kiloluk lahana yetiştirdi

Toroslar ilçesinde çiftçilik yapan Nuh Eroğlu’nun güvercin gübresi kullanarak büyüttüğü lahanalar, devasa boyuta ulaştı. 30 kiloluk lahanalar, görenlerin dikkatini çekti.

Mersin’in Toroslar ilçesi Yavca Mahallesi'nde çiftçi Nuh Eroğlu, pepino tarlasının etrafına 4 ay önce lahana fidesi ekti.

Fideleri güvercin gübresiyle besleyen Eroğlu’nun lahanaları, devasa boyuta ulaştı.

1 metre genişliğine ulaşan dev lahanaların yaklaşık 30 kilo ağırlığına eriştiğini belirten Eroğlu, tarlanın yanından geçenlerin dev lahanaları görünce şaşkınlıklarını gizleyemediğini dile getirdi.

“BU BOYUTLARA GELMESİ BİZİ DE ŞAŞIRTTI”

Dev lahanaları görenlerin selfie çektiklerini ifade eden ve lahanaların boyutundan memnun olduğunu anlatan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Mayıs, haziran ayı gibi lahana fidelerini diktim. Yaklaşık 6 ayda bu hale geldi. Tüketime hazır halde şu an. Ektiğim tür normalden daha fazla büyüyor ancak bu boyutlara gelmesi bizi de şaşırttı. Görenler ilk başta şaşırıyor sonrasında nasıl bu boyutlara ulaştığını soruyorlar. Gelip fotoğraf çekenler var.”





GÜVERCİN GÜBRESİ ARAŞTIRILACAK

Dev lahanaları inceleyen Tarım İl Müdürü Arif Abalı ise manzara karşısında şaşırdıklarını söyledi.

Abalı, lahanaların büyümesinde etkili olduğunu düşündükleri güvercin gübresini araştıracaklarını belirtti.

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