Mersin'de çatıdan düşen fayans, çocuğun kafasına çarpıyordu

İHA

Mersin'de Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından, öğle saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, kentte olumsuz etkilere yol açtı. Saate 33 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, ağaçları ve tabelaları devirdi, özellikle Toroslar ilçesindeki Cumhuriyet Konakları'nda bir binanın çatısından düşen fayans, az kalsın o sırada elinde ekmek poşetiyle evine dönen küçük bir çocuğun kafasına isabet ediyordu.

DÜŞEN FAYANSTAN SON ANDA KURTULDU

Neyse ki, çocuk kılpayı kurtulurken, fayansın çarptığı park halindeki bir otomobilde ise küçük çaplı hasar meydana geldi. Bu korkutucu anlar, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. O anları şaşkın bir şekilde izleyen çocuk, korku içinde evine yöneldi.

Ayrıca, merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir reklam tabelası fırtınanın etkisiyle devrildi, bazı bölgelerde ise ağaçlar zarar gördü. Fırtına, kentteki birçok noktada hayatı zorlarken, olumsuz etkilerini göstermeye devam etti.