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    Mersin'de cinsel ilişki vaadiyle 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı

    Cinsel ilişki vaadiyle otoyoldan geçen sürücüleri durdurup 'hırsızlık' ve 'yağma' yaptığı belirlenen 16'sı kadın, 32 şüpheli eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.
    • 12.04.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 12:24
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    Mersin'de cinsel ilişki vaadiyle 'hırsızlık' ve 'yağma'ya 32 gözaltı

    Mersin-Tarsus-Adana otoban yoluna çıkıp, cinsel ilişki vaadi ve hasta numarasıyla araçları durduran ve hırsızlık ile yağma suçlarını işledikleri iddia edilen şüpheliler, polisi harekete geçirdi.

    Mersin’in Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 kadın, 18 erkek, 4 suça sürüklenen çocuk toplam 43 şüphelinin yakalanmasına yönelik talimat verdi.

    Bu kapsamda Tarsus’ta 22, Toroslar’da 2 ve Akdeniz ilçesinde 1 eve; 60 ekip ve 140 polis ile birlikte sabah saat 05.00'te eş zamanlı baskın yapıldı.

    32 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'da yer alan habere göre operasyonlarda 16 kadın, 13 erkek, 3 suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli gözaltına alındı.

    Yapılan ev aramalarında ise 8 adet av tüfeği ve tüfeklere ait 400 adet fişek, 294 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.


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