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    Mersin’de define aramak için girdikleri kuyuda zehirlendiler

    Define aradığı öne sürülen 3 arkadaştan 2'si, metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
    • 25.08.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 08:57
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    Mersin’de define aramak için girdikleri kuyuda zehirlendiler

    Zengin olma hayali ile define aradığı iddia edilen 3 kişi, Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Hüsametli Mahallesi Andız mevkisindeki makilik ve kayalık arazide akşam saatlerinde kuyu kazmaya başladı.

    Gruptan Alper U., kazılan yerin girişinde kalırken Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut, yanlarında jeneratörle çalışan kırıcı ve delici aletle birlikte kuyuya indi.

    15 metre derinliğe indiler

    Yaklaşık 15 metre derinlikteki kuyuya inen arkadaşlarından haber alamayan Alper U., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Mersin’de define aramak için girdikleri kuyuda zehirlendiler #1

    Biri kuyuda, diğeri hastanede can verdi

    Gerekli önlemleri alarak kuyuya inen ekipler, Kemal Arslantaş ve Ahmet Bulut'a ulaştı.

    Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, yaşam belirtisi olan Arslantaş'ı kuyudan çıkartarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Durumu ağır olan Arslantaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

    Mersin’de define aramak için girdikleri kuyuda zehirlendiler #2

    Soruşturma sürüyor

    Metan gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiği değerlendirilen Bulut ve Arslantaş'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre Alper U.'yu ifadesini almak için gözaltına alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Mersin’de define aramak için girdikleri kuyuda zehirlendiler #3


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