Mersin'de dolandırıcılara 517 bin lirasını kaptırdı

Sosyal medya üzerinden 'para kazanma' vaadi ile bir vatandaşı dolandıran 5 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Mersin'de sosyal medya hesabı üzerinden yatırım ile alakalı paylaşımlar görüp bir şahıs ile tanışan Y.T., dolandırıcı tuzağına düştü.

Karşı taraf Y.T.'ye 'Çok para kazandıracağım' yalanıyla 3 gün içinde 7 farklı banka hesabına 516 bin 915 lira para yatırttı.

Daha sonra şüpheliden ses çıkmayınca durumu fark eden Y.T., polise gitti.

HESAPLARA BLOKE KOYULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, müştekinin para yolladığı hesaplara bloke koydurdu.

Sosyal medya dolandırıcılarına gözaltı ViDEO

1 ŞÜPHELİ PARAYI ÇEKMEK İSTERKEN YAKALANDI

Müştekinin para gönderdiği şüpheli hesaplardan birinin sahibi olan İ.B., bankadan para çekmeye çalışırken ekipler tarafından gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Şüphelinin yakalanması sırasında yanında bulunan ve birlikte hareket ettiği değerlendirilen E.A., S.V.T., S.Ö. ve Y.C. isimli şahıslar da gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.