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- Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
- 05.08.2022 - 08:46
- Güncelleme : 05.08.2022 - 08:48
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütünün yurt içi eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
PKK terör örgütünün ilk eylemi olan 15 Ağustos'un yıl dönümünde eylem hazırlığındaki şahıslar tespit edildi.
Bu kapsamda yapılan çalışmalarda 5 şüpheli şahıs takibe alındı.
'Temizleme 2' operasyonu düzenlendi
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şahıslar hakkında gözaltına kararı verilmesinin ardından güvenlik güçleri bu sabah harekete geçti.
Şafak vakti "Temizleme 2" operasyonu düzenleyen ekipler, özel harekat polislerinin de desteği ile adreslere koçbaşı kullanılarak girildi.
Mersin'de eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı VİDEO
250 polis katıldı
Dronun da kullanıldığı operasyona yaklaşık 250 polis katıldı. Öte yandan sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alındı.
2015-2016 yıllarındaki faaliyetleri ortaya çıktı
İHA'nın aktarımına göre, şahısların 2015-2016 yıllarında terör örgütü adına araç kundaklama; molotoflu ve taşlı saldırı olaylarına karıştıkları ve bu suçlardan dolayı terör örgütü suçlarından işlem gördükleri belirlendi.
Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.