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    Mersin'de jiletli yankesici tutuklandı

    Mersin'de parklarda dinlenmek için uyuyan 2 vatandaşın ceplerini jiletle keserek, cep telefonlarını ve paralarını alan 1 kişi tutuklandı.
    • İHA
    • 27.09.2021 - 15:59
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    Mersin'de jiletli yankesici tutuklandı

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliğine müracaat eden 2 müşteki, dinlenmek için parkta yattıkları sırada ceplerinin jiletle kesilerek, üstlerinde olan cep telefonu ve paraların çalındığını söyledi.

    2 OLAY İNCELENDİ, HIRSIZIN AYNI KİŞİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Bunun üzerine müştekilerin yattığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 2 olayı da benzer suçlardan suç kaydı bulunan M.K.'nın yaptığını tespit etti.

    Şüpheliyi yakalamak için operasyon yapan ekipler, şahsı gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

    Mersin de jiletli yankesici tutuklandı #1

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