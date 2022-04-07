Petrol
100.76
-0.31%
Euro
16.09
0.32%
Dolar
14.74
0.24%
Altın
915.46
0.53%
Borsa
2345
1.24%
Bitcoin
642.000
-1.65%
BTXN Coin
32.62
0.36%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Yağmur 15 C

    Mersin’de öğrenciye şiddet iddiası

    10 yaşındaki ilkokul öğrencisi, sınıf öğretmeni tarafından dövüldüğü iddiasıyla idari ve adli soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 18:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin’de öğrenciye şiddet iddiası

    Mersin’in Anamur ilçesindeki bir ilkokulda 3'üncü sınıf öğrencisi 10 yaşındaki A.Ç., ailesine, sınıf öğretmeni Gülcan E.’nin, okul müdürü Hasan A.'nın otizmli kızına hakaret ettiği gerekçesiyle kendisine şiddet uyguladığını söyledi.

    Jandarmaya giden aile, öğretmenden şikayetçi olurken, Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa darp raporu verildi.

    Adli ve idari soruşturma başlatıldı

    A.Ç., müdürün kızına hareket etmediğini söylerken, öğretmen Gülcan E.'nin de iddiaları kabul etmediği öğrenildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirdi.

    Mersin’de öğrenciye şiddet iddiası #1

    Mersin’de öğrenciye şiddet iddiası #2


    İlginizi Çekebilir

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...
    Medya

    Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 7 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta günün birincisi...

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'
    Gündem

    'Ruslar sivil ölüleri yakmak için krematoryum kullanıyor'

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu
    Dünya

    İngiltere, Rus bankasındaki tüm mal varlığını dondurdu

    Görüş Bildir