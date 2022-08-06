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    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu

    İran’dan gelen tırın dorsesinde, Avrupa ülkelerine sevkiyatı planlanan 105 kilogram eroin bulundu. Bakan Soylu, Mersin polisini sosyal medyadan tebrik etti.
    • 06.08.2022 - 10:26
    • Güncelleme : 06.08.2022 - 10:57
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    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu

    Mersin’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İran’dan alınan kömür yüküyle ülkeye giriş yapan şüpheli tır, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından tespit edildi.

    Yükü boşaltıldıktan sonra durdurulan tırda, hassas burunlu narkotik köpeği Anka ile aramalar gerçekleştirildi.

    Kızak tekniği ile gizlenmiş, 105 kilogram eroin bulundu

    DHA’nın haberine göre; tır dorsesinin yan kısmında kızak tekniğiyle gizlenen uyuşturucu maddeleri buldu. Tespit edilen uyuşturucu madde, saklanıldığı yerden demir bölme kırılarak çıkarıldı. Yapılan aramalarda, zulalardan 200 paket halinde toplam 105 kilo eroin ele geçirildi.

    Eroinin, Avrupa ülkelerine sevkiyatının planlandığı belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sürücü O.H., emniyete götürüldü.

    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu VİDEO

    Bakan Soylu’dan tebrik paylaşımı

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mersin'de PKK'ya, üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe! Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler." dedi.

    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu #1

    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu #2

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    Mersin’de, tır dorsesinde 105 kilogram eroin bulundu #4


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