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    Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı

    Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Mehmet Uslu, kendisine otobüsün çarpmasıyla yaralandı. Uslu'nun durumunun kritik olduğu belirtildi.
    • 10.06.2022 - 10:23
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    Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı

    Mersin’in Silifke ilçesindeki Atakent Mahallesi ana yolda bir adam, yolun karşısına geçmek istedi.

    Yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Uslu, ana yoldan Mersin istikametinden Silifke istikametine gitmekte olan Derya Yıldırım’ın kullandığı 33 AHG 979 plakalı belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

    Durumu kritik

    112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Uslu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

    Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı VİDEO

    Mersin de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı #1

    Otobüsün çarptığı anlar kamerada

    Öte yandan kaza, işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karayolunun yaya geçidinden refüje doğru yürüyerek geçen Uslu’ya, yolun ortasında otobüsün çarpması yer alıyor.

    Mersin de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı #2


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