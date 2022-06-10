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- Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı
Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı
Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmek isteyen 46 yaşındaki Mehmet Uslu, kendisine otobüsün çarpmasıyla yaralandı. Uslu'nun durumunun kritik olduğu belirtildi.
- 10.06.2022 - 10:23
Mersin’in Silifke ilçesindeki Atakent Mahallesi ana yolda bir adam, yolun karşısına geçmek istedi.
Yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan 46 yaşındaki Mehmet Uslu, ana yoldan Mersin istikametinden Silifke istikametine gitmekte olan Derya Yıldırım’ın kullandığı 33 AHG 979 plakalı belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Durumu kritik
112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet Uslu’nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Mersin'de yaya geçidindeki adama otobüs çarptı VİDEO
Otobüsün çarptığı anlar kamerada
Öte yandan kaza, işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde karayolunun yaya geçidinden refüje doğru yürüyerek geçen Uslu’ya, yolun ortasında otobüsün çarpması yer alıyor.