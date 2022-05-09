Mersin'deki sigara hırsızı, içtiği pakedin barkodundan yakalandı

Akaryakıt istasyonundan 430 bin lirayla birlikte 10 karton sigara çalan hırsız, içtiği sigaranın barkodu sayesinde yakayı ele verdi.

Mersin'de bir akaryakıt istasyonuna giren şahıs, 430 bin lira ve 10 karton sigara çaldı.

Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

Silifke'deki akaryakıt istasyonunun soyulmasına ilişkin başlatılan çalışmayla birlikte, istasyonun eski çalışanı takibe alındı.

Çalıntı sigaralarla kullandığı sigaraların barkodu aynı çıktı

M.A.'yı takibe alan ekipler, şüphelinin kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çalınan sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirledi.

Çalıntı ürünler ve para bulundu

Elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli M.A. gözaltına alınırken, şüpheliye ait ahırda yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan 430 bin lira para ve 10 karton sigara ele geçirildi.

İtiraf edince tutuklandı

Jandarmadaki ifadesinde para ve sigaraları çaldığını itiraf ettiği belirtilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.