Petrol
111.53
-0.77%
Euro
15.75
-0.15%
Dolar
14.97
0.20%
Altın
900.13
-0.56%
Borsa
2471
0.50%
Bitcoin
514.159
-3.11%
BTXN Coin
15.22
0.19%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    Mersin'deki sigara hırsızı, içtiği pakedin barkodundan yakalandı

    Akaryakıt istasyonundan 430 bin lirayla birlikte 10 karton sigara çalan hırsız, içtiği sigaranın barkodu sayesinde yakayı ele verdi.
    • 09.05.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin'deki sigara hırsızı, içtiği pakedin barkodundan yakalandı

    Mersin'de bir akaryakıt istasyonuna giren şahıs, 430 bin lira ve 10 karton sigara çaldı.

    Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler harekete geçti.

    Silifke'deki akaryakıt istasyonunun soyulmasına ilişkin başlatılan çalışmayla birlikte, istasyonun eski çalışanı takibe alındı.

    Çalıntı sigaralarla kullandığı sigaraların barkodu aynı çıktı

    M.A.'yı takibe alan ekipler, şüphelinin kullandığı sigara ile akaryakıt istasyonundan çalınan sigaraların barkod numaraların aynı olduğunu belirledi.

    Mersin deki sigara hırsızı, içtiği pakedin barkodundan yakalandı #1

    Çalıntı ürünler ve para bulundu

    Elde edilen deliller doğrultusunda Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli M.A. gözaltına alınırken, şüpheliye ait ahırda yapılan aramada akaryakıt istasyonundan çalınan 430 bin lira para ve 10 karton sigara ele geçirildi.

    İtiraf edince tutuklandı

    Jandarmadaki ifadesinde para ve sigaraları çaldığını itiraf ettiği belirtilen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!
    MetaEvren

    Doğru Metaverse yatırımı ile geleceğini kurtar!

    Genç halterci Dilara Narin Dünya Şampiyonu
    Milli Takımlar

    Genç halterci Dilara Narin Dünya Şampiyonu

    Bursa'da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor
    Gündem

    Bursa'da tarladan 2 liraya çıkan marulun fiyatı rafta 5 katına çıkıyor

    Görüş Bildir