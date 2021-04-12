Mobil hırsız Adana’da yakalandı

Türkiye genelinde il il gezip evlerden hırsızlık yapmak suçundan 17’şer yıl hapis cezasıyla aranan iki kadın, Adana’da bir evden 3 bin lira çaldıktan sonra yakalandı.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi’ndeki bir apartmanın 10. katından sesler duyan vatandaşlar polisi aradı.

Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kaçan iki kadını yakaladı.

Bu arada, ev sahibi Gülsüm P. de olay yerine geldiğinde 3 bin lirasının olmadığını fark etti.

ÇALDIKLARI PARA ÜST ARAMASINDA BULUNDU

Kapının dilini oynatarak içeri giren kadınların yapılan üst aramasında 3 bin lira para da bulundu. Gülsüm P., kadınlardan şikayetçi oldu. Kadınların isimlerinin 21 yaşındaki Ebru U. ve 27 yaşındaki Hülya P. olduğu belirlendi.

BİRÇOK İLDE HIRSIZLIK YAPTIKLARI BELİRLENDİ

Polis, zanlıların isimlerini GBT kontrolü yaptığında Ebru U.’nun İstanbul, İzmir ve Kayseri’de 10 evden, Hülya P.’nin de İstanbul, Gaziantep ve Kayseri’de 12 evden hırsızlık olaylarına karıştıkları gerekçesiyle 17’şer yıl hapis cezasıyla arandıklarını tespit etti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Suçlamaları kabul etmeyen zanlıların Kayseri’de ikamet ettiği, ancak Türkiye’nin bütün illerini gezerek hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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