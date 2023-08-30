Muğla'da ahşap atölyesinde korkutan yangın Fethiye ilçesinde ahşap atölyesinde gece saatlerinde çıkan ve hızla büyüyen yangın, korku dolu anlara neden oldu. Bölgede bulunan vatandaşlar haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye, yoğun uğraşlar sonucu yangını söndürmeyi başardı.

İHA Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan bir ahşap atölyesinde gece saatlerinde dumanlar yükselmeye başladı. Karaçulha Mahallesi Çevre yolu yanında bulunan fabrikadaki yangını fark edenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ekibi ile Fethiye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi. Maddi hasar büyük, ölen yok Hızla büyüyen yangın atölyede yapımı devam eden ahşap evleri sardı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangın nedeniyle büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmamasının teselli kaynağı oldu yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

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