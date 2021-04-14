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- Muğla’da baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı
Muğla’da baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı
- İHA
- 14.04.2021 - 09:29
- Güncelleme : 14.04.2021 - 09:42
Muğla'nın Menteşe ilçesi 7 Nisan Çarşamba günü M.D., yakınlarına giderek iki kişiyi öldürdüğünü söyledi ve ardından kayıplara karıştı.
M.D.'nin yakınları tarafından olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine sabah saatlerinde Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gittikleri Zeytinköy Mahallesi Göçebelen mevkisinde aslen İstanbullu oldukları öğrenilen baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'nın cesedi ile karşılaştı.
Olay yerinde 16 adet kovan bulunurken, firar eden cinayet şüphelisi M.D.'yi arama çalışmaları 7 gün boyunca devam etti.
7 GÜN SONRA YAKALANDI
Baba ile oğlunu otomatik tüfekle yaklaşık 15 el ateş edilerek evinin önünde öldürülmesi sonrası aranan cinayet şüphelisi M.D., 7 günün ardından Kötekli Mahallesi’nde yakalandı.
Sabah saatlerinde Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne getirilen zanlı, olayın jandarma bölgesinde olması nedeniyle emniyet ekipleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.