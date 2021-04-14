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Muğla’da baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı

Muğla’da baba ve oğluna kurşun yağdıran cinayet zanlısı yakalandı

Baba ile oğlunu otomatik tüfekle yaklaşık 15 el ateş ederek öldüren ve jandarma ekiplerine teslim edilen zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.