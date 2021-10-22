Muğla'da MİT yalanıyla dolandıran şebeke çökertildi

80 yaşındaki vatandaşı telefonda kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi olarak arayan ve terör örgütü FETÖ tarafından hesaplarının ele geçirildiği iddiası ile dolandıran şüpheliler yakalandı.

Muğla’da dolandırıcılık şebekesi üyeleri Marmaris’te yaşayan 80 yaşındaki İ.C.’yi telefonla arayarak kendilerini MİT mensubu olarak tanıttı.

Dolandırıcılar, yaşlı vatandaşa banka hesaplarının ve evdeki ziynet eşyalarının tehlikede olduğunu belirterek eve gelecek ekiplere altınlarını teslim etmesini ve güvenceye alacaklarını belirttiler.

9.5 KİLO ALTINLA KAÇTILAR

Dolandırıcılık şebekesinden A.Ç ve H.D. Marmaris’e gelerek 80 yaşındaki İ.C.’nin 9,5 kilo altınını alarak kayıplara karıştı.

CANAN KARATAY'I DA İKNA ETMİŞLERDİ

Yine Marmaris’te 2013 yılında Canan Karatay’ı dolandıran şebeke üyelerinden M.K. ve İ.A. Marmaris’te F.K.K. isimli vatandaşı 300 bin lira dolandırma girişiminde bulunurken yakalandı.

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DÜĞMEYE BASILDI

Dolandırıcılık olayının ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Marmaris Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri şüphelilerin yakalanması için sivil ekip oluşturdu.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek şüphelileri tespit etti.

3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Marmaris Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası operasyon için düğemeye basılırken, sivil ekipler Adana’da A.Ç. ve H.D. isimli şüphelileri düzenlenen operasyon ile gözaltına aldı.

F.K.K. isimli vatandaşı dolandırmak isteyen ve 2013 yılında Canan Karatay’ı dolandıran M.K ve İ.A ise Marmaris’te gözaltına alındı.

Şüpheliler Muğla Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesine sevk edildi.







