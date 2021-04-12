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    Muğla’da moto kurye kaza yaptı, siparişi kardeşi yetiştirdi

    Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı. Sipariş, sahibine ulaştırıldı.
    • İHA
    • 12.04.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 09:02
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    Muğla’da moto kurye kaza yaptı, siparişi kardeşi yetiştirdi

    Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Polatoğlu Caddesi üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybeden motorlu kurye kaza yaptı.

    Çiğ köftecide çalıştığı öğrenilen K. D. isimli kurye yaralanırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde kaza yapan motosikleti bulamayan polis ekipleri şaşkınlık yaşadı.

    KARDEŞİ PAKETİ YETİŞTİRDİ

    Yaralı şahsın paketi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradığı, kardeşinin kazalı motosikleti alarak paketi götürdüğü öğrenildi.

    Yaralı kurye, hastaneye kaldırıldı.

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