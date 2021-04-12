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Muğla’da moto kurye kaza yaptı, siparişi kardeşi yetiştirdi

Muğla’da moto kurye kaza yaptı, siparişi kardeşi yetiştirdi

Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan motorlu kurye, siparişi yetiştirmesi için kendisi gibi kurye olan kardeşini aradı. Sipariş, sahibine ulaştırıldı.