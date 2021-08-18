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    Muğla'da ormanda 55 Suriyeli göçmen yakalandı

    Jandarma ekipleri, ormanda Suriye uyruklu 55 kaçak göçmen yakaladı. Gece saatlerinde yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 18.08.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 18.08.2021 - 09:24
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    Muğla'da ormanda 55 Suriyeli göçmen yakalandı

    Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Muğla’nın Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yerkesik Mahallesi Çakallar mevkisindeki ağaçlık alanda saat 01.30 sıralarında 55 göçmen yakaladı.

    HEPSİ SURİYELİ

    43'ü erkek, 5'i kadın, 7'si çocuk Suriyeli göçmenler, Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla da ormanda 55 Suriyeli göçmen yakalandı #1

    Muğla da ormanda 55 Suriyeli göçmen yakalandı #2

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