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- Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'da ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.
- 12.08.2022 - 18:50
Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Yunanistan ve İtalya'ya çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
81 düzensiz göçmen yakalandı
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Karadere-Kumluova yolundaki ormanlık alanda 81 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilecek.