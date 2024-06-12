Muğla'da otel terasından düşen tiyatrocu, hayatını kaybetti Bodrum ilçesinde kaldığı otelin 2'nci katındaki terastan düşen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy, yaşamını yitirdi.

DHA

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy(48), dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde can verdi

İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)