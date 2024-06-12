Muğla'da otel terasından düşen tiyatrocu, hayatını kaybetti
DHA

Bu sabah saat 05.00 sıralarında Muğla'nın ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi Ilgın Sokak'taki bir otelin 2'nci katındaki terasta arkadaşları V.A.G. ve E.C.O. ile içki içen tiyatro oyuncusu ve yapımcı Demet Ersoy(48), dengesini kaybedip, yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü. Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde can verdi

İhbarla gelen sağlık ekipleri, evli ve 1 çocuk annesi Ersoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ersoy'un cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, iş görüşmesi yapmak üzere dün akşam saatlerinde Ankara'dan Bodrum'a geldiği öğrenilen Ersoy'un ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)