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    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

    Tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
    • 19.04.2022 - 17:38
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    Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

    Muğla'nın Yatağan ilçesinde emniyet ekipleri, 45 yaşındaki V.Y. ile  kardeşi O.Y.'nin (41) ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

    Şüphelilerin birlikte kaldığı eve düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 57 bronz sikke, 3 ok ucu, 6 altın bilezik, 3 altın yüzük ile 1 ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, 3 dedektör tablası, 3 patlayıcı, 3 akü, 1 kulaklık, 15 bakır çubuk, 2 av tüfeği, 34 fişek ve 40 diaspor taşı ele geçirildi.

    2 kardeş serbest bırakıldı

    İHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan 2 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Muğla da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı #1


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