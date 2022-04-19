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- Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Muğla'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Tarihi eser operasyonunda Helenistik döneme ait, çok sayıda sikke, ok ucu, bilezik ve yüzük ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.
- 19.04.2022 - 17:38
Muğla'nın Yatağan ilçesinde emniyet ekipleri, 45 yaşındaki V.Y. ile kardeşi O.Y.'nin (41) ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.
Şüphelilerin birlikte kaldığı eve düzenlenen operasyonda Helenistik döneme ait 57 bronz sikke, 3 ok ucu, 6 altın bilezik, 3 altın yüzük ile 1 ruhsatsız tabanca, 4 dedektör, 3 dedektör tablası, 3 patlayıcı, 3 akü, 1 kulaklık, 15 bakır çubuk, 2 av tüfeği, 34 fişek ve 40 diaspor taşı ele geçirildi.
2 kardeş serbest bırakıldı
İHA'nın haberine göre; Gözaltına alınan 2 kardeş, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.