Muğla'da ters yönden gelen otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti: O anlar kask kamerasında

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Kasım Gürhan yaşamını yitirdi. Görüntülerde, ters yönden gelen otomobilin motosiklete çarptığı ve Gürhan’ın çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlandığı görülüyor.

Yayınlama Tarihi: 25.10.2025 16:55
  • Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ters yönden gelen otomobil, motosiklet sürücüsü Kasım Gürhan'a çarptı.
  • Kaza anı kask kamerasına yansıdı ve Gürhan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
  • Soruşturma devam ederken, olayın görüntüleri kazadan iki hafta sonra ortaya çıktı.

Feci kaza kask kamerasında...

11 Ekim günü öğle saatlerinde Seydikemer’in Ceylan Mahallesi Karabel mevkiinde meydana gelen kazanın görüntüleri, kazadan iki hafta sonra ortaya çıktı.

OTOMOBİL TERS ŞERİTTEN GELDİ

Tunceli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürü Üsteğmen Mustafa Y. yönetimindeki 34 KPP 834 plakalı otomobil, Kasım Gürhan idaresindeki 07 CAJ 274 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gürhan, Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANINDA KASK KAMERASI KAYITTAYDI

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürerken kask kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin ters yönden gelerek çarpışmaya neden olduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

