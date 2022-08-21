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    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı

    Muğla’da faciadan dönüldü. Seyir halindeki yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu şoför tarafından son anda tahliye edildi.
    • 21.08.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 14:52
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    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı

    Muğla-Marmaris yolu Sakartepe rampasında seyir halinde olan yolcu firmasına ait 34 DCN 814 plakalı yolcu otobüsü, sabah saatlerinde Sakartepe rampasında motor bölümünden dumanlar yükseldi.

    Sürücünün durumu fark etmesi üzerine otobüste bulunan 38 yolcu hemen tahliye edildi.

    Olay yerine ekipler sevkedildi

    112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe ve Ula İtfaiye, 112 Ambulans, Polis, Jandarma ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri olay yerine sevk edildi.

    Otobüste başlayan yangın yolun kenarındaki ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman arazöz ekipleri bir taraftan otobüsü diğer taraftan ormana sıçrayan alevlerle mücadele etti.

    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı ViDEO

    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı #1

    Otobüs tamamen yandı

    Ekipler otobüsteki yangını tamamen söndürdükten sonra ormanlık alanda soğutma çalışması yaptı. Otobüs tamamen kullanılmaz hale gelirken çekici ile çekildi.

    İHA'nın haberine göre, otobüste başlayan ve ormana sıçrayan yangında ormanlık alanda yaklaşık bir dönümlük alan yangında zarar gördü.

    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı #2

    Muğla’da yolcu otobüsü yandı, 38 yolcu kurtarıldı #3


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